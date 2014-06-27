《综述》伊拉克政府军空降提克里特，与武装分子在大学校园激烈交火

周四早间，伊拉克和黎凡特伊斯兰国(ISIL)武装分子对迪亚拉省东北部的Mansouriyat al-Jabal镇发动袭击，这里是外企运营的惰性气田所在地。伊拉克石油部的一名官员否认ISIL已占领了气田。

警察和医院消息人士表示，巴格达卡德米亚什叶派居住区周四发生的路边炸弹爆炸导致八人丧生。

**叙利亚发动空袭**

伊拉克边境城镇al-Qaim的当地居民表示，叙利亚本周对伊拉克境内的武装分子实施了空袭，这是叙利亚空军首次向巴格达施以援手。al-Qaim镇在几天前落入了ISIL之手。

巴格达公开表示，政府军实施了空袭。但据一名要求匿名的伊拉克政府高级官员透露，此次空袭是由叙利亚空军发动的。

英国外交大臣夏伟林周四抵达巴格达，进一步敦促马利基加快推进政治进程。