《综述》伊拉克总理马利基拒绝放弃连任，批准者指责他加剧国家分裂

路透巴格达7月4日 - 伊拉克总理马利基周五拒绝放弃参选第二次连任。在伊拉克政权面临伊斯兰武装分子的威胁之际，许多批评者要求替换总理。

自上月武装分子在夺取的伊拉克和部分叙利亚国土上宣布成立伊斯兰国家以来，马利基承受的压力越来越大。

“我不会放弃总理的候选人身份，”马利基在由伊拉克国家电视台播音员朗读的声明中称。

“我还是一名士兵，保卫伊拉克和人民的利益，”他并称。

马利基的声明使组建新政府、团结种族和宗教分立的伊拉克这个任务更加复杂，该国议会本周也未能实现这一目标。这使政治僵局进一步延长，而伊拉克领土完整面临的威胁使僵局的风险加剧。

批评者指责他加剧了伊拉克的宗派分裂，不仅逊尼派和库尔德族等政治对手施加巨大压力，即便是他所在的什叶派阵营部分人士也在给他施压。

该国什叶派长老周五在助手朗诵的布道中尖锐批评道，议会未能在首次会议中组建新政府是一个“令人遗憾的失败”。

**重夺萨达姆故乡**

不过伊拉克军队在战场上也传来一些令人振奋的消息。周四晚间，政府军从逊尼派武装分子手中夺回萨达姆的故乡阿沃加镇，取得了一场具有象征意义的胜利。

马利基的军方发言人称，阿沃加镇被“彻底清洗”，国家电视台称30名武装分子被打死。一名警方消息人士告诉路透，三名武装分子被打死。(完)