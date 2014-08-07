伊拉克情势：伊斯兰国武装扩大在伊北部和库尔德边境附近的攻占范围

白宫表示，美国政府和军方支持伊拉克和库尔德部队保护受伊斯兰国武装分子围困的民众。

白宫发言人Josh Earnest表示，任何美国的军事行动都将“范围非常有限”且与伊拉克政治改革挂钩，并补充说“没有针对伊拉克问题的美国军事解决方案。”

逊尼派武装分子占领了伊拉克最大的基督教城镇Qaraqosh，导致很多居民逃离，担心逊尼派武装分子要求他们：离开，改信伊斯兰教，或者死亡。逊尼派武装分子在其占领的其它地区，都提出了这样的要求。

联合国秘书长潘基文(Ban Ki-moon)表示，对伊斯兰国武装分子在伊拉克袭击活动的报导“深感震惊”，呼吁国际社会帮助伊拉克政府。

联合国安理会将召开紧急会议，商讨伊拉克危机。

法国总统办公室在总统奥朗德(Francois Hollande)与库尔德自治区领导人巴尔扎尼(Massoud Barzani)通电话后表示，法国准备向参与伊拉克库尔德防御行动的武装力量提供支持，但未说明如何提供支持。

在伊拉克库尔德经营业务的能源公司股价大跌。

美国石油巨头雪佛龙(Chevron) 表示，正在撤离员工。业内人士称，艾克森美孚 (Exxon Mobil) 也在疏散员工，但该公司拒绝对安全形势置评。(完)