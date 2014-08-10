《综述》伊拉克指责伊斯兰国对雅兹迪族裔的暴行，美国再次空袭

**劫持妇女做“奴隶”**

Sudani称，“伊斯兰国恐怖分子还至少抓走300名雅兹迪妇女作为奴隶，并把一部分人囚禁在辛贾尔的一个警察局，将其余人转移到Tal Afar镇。我们担心这些人将被带到国外。”

“我们获得的一些影像显示，死亡的雅兹迪人排成几排，他们是被对准脑袋开枪打死的，伊斯兰国武装分子挥舞着武器欢呼，”他补充道。“这是残忍的暴行。”

反叛分子要求雅兹迪人居住区的300户家庭必须在周日正午前做出选择：要么转信伊斯兰教，要么死。目前还不清楚Sudani说的那些受害者是否来自这些家庭。

美国空军向被困在辛贾尔山(Mount Sinjar)山顶的数万名雅兹迪人空投了物资。