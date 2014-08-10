《综述》伊拉克指责伊斯兰国对雅兹迪族裔的暴行，美国再次空袭

台湾债市：五年券发行前交易殖利率早盘狭幅整理，静待标债变数厘清
路透台北4月17日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周一早盘暂在0.72%附近狭幅整理，交投较显清淡，静待明日标债变数厘清。
**劫持妇女做“奴隶”**
Sudani称，“伊斯兰国恐怖分子还至少抓走300名雅兹迪妇女作为奴隶，并把一部分人囚禁在辛贾尔的一个警察局，将其余人转移到Tal Afar镇。我们担心这些人将被带到国外。”
“我们获得的一些影像显示，死亡的雅兹迪人排成几排，他们是被对准脑袋开枪打死的，伊斯兰国武装分子挥舞着武器欢呼，”他补充道。“这是残忍的暴行。”
反叛分子要求雅兹迪人居住区的300户家庭必须在周日正午前做出选择：要么转信伊斯兰教，要么死。目前还不清楚Sudani说的那些受害者是否来自这些家庭。
美国空军向被困在辛贾尔山(Mount Sinjar)山顶的数万名雅兹迪人空投了物资。
联合国在伊拉克难民机构的一名发言人表示，自周五以来，大约有3万名伊拉克人从辛贾尔逃出，跨过边境从叙利亚达到库尔德的安全地带。(完) (编译 李爽/徐文焰/杜明霞/许娜；审校 张涛)
路透台北4月17日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周一早盘暂在0.72%附近狭幅整理，交投较显清淡，静待明日标债变数厘清。
路透北京4月17日 - 以下是中国国家统计局最新公布的题为“2017年1-3月份全国房地产开发投资和销售情况”的新闻稿全文：
(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观 点) 撰稿 王涛 路透新加坡4月17日 - 布兰特原油 可能重新测试每桶56.33美 元的阻力位，因自4月12日高位的跌势可能是暂时的。 图表：http://tmsnrt.rs/2prvJw4 这一跌势被归为始于1月3日高位58.37下跌的趋势线回调。该回调可 能过度。在4月11日低位55.45美元左右可能已经基本完成。 在日线图中，油价目标为重要阻力位57.43美元，这是始于2016年4月 2日低点41.51美元一波大浪(C浪)的61.8%费波纳奇预估水位。 图表：http://tmsnrt.rs/2pnNWgL 跌破55.45美元(参见第一个图表)，可能跌至55.06美元，为从58.37 美元跌至3月22日低位49.71跌势的61.8%费波纳奇回档技术位。 本报导中文版本，请点击 。(完) (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨