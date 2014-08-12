伊拉克情势：新总理呼吁政治团结，获得美国和伊朗支持

马利基办公室发表声明称，马利基会见了高级安全官员以及军队和警察首脑，敦促他们“不要染指政治危机”。巴格达什叶派地区发生两起汽车爆炸案，造成至少17人死亡。最近几个月，这样的袭击事件越来越频繁。

西方大国和国际援助机构考虑进一步援助数万名逃离家乡并面临伊斯兰国(Islamic State)逊尼派武装分子威胁的民众。与此同时，美国国务卿克里表示，一旦阿巴迪组建政府统一全国，美国将考虑伊拉克提出的军事和其它援助请求。

不过，美国官员表示，奥巴马政府已在考虑派出更多军事顾问到伊拉克。数名要求匿名的官员称，周二稍晚可能决定再派出至少70名军事人员，不过最终决定尚未做出。