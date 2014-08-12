伊拉克情势：新总理呼吁政治团结，获得美国和伊朗支持

国际油市：炼厂维护支撑亚洲柴油和航煤裂解价差
贸易商称，Bahrain Petroleum Co (Bapco)可能卖出4-6万吨含硫10ppm柴油，5月1日至4日装船，价格较中东报价每桶升水约1.05-1.20美元。但该消息尚不能证实。
马利基办公室发表声明称，马利基会见了高级安全官员以及军队和警察首脑，敦促他们“不要染指政治危机”。巴格达什叶派地区发生两起汽车爆炸案，造成至少17人死亡。最近几个月，这样的袭击事件越来越频繁。
西方大国和国际援助机构考虑进一步援助数万名逃离家乡并面临伊斯兰国(Islamic State)逊尼派武装分子威胁的民众。与此同时，美国国务卿克里表示，一旦阿巴迪组建政府统一全国，美国将考虑伊拉克提出的军事和其它援助请求。
不过，美国官员表示，奥巴马政府已在考虑派出更多军事顾问到伊拉克。数名要求匿名的官员称，周二稍晚可能决定再派出至少70名军事人员，不过最终决定尚未做出。
伊朗高级官员对阿巴迪的任命表示祝贺，突显出各方在伊拉克问题上的利益趋于一致。美国和伊朗之间通常处于敌对关系。(完) (编译 杜明霞/许娜；审校 张涛)
贸易商称，Bahrain Petroleum Co (Bapco)可能卖出4-6万吨含硫10ppm柴油，5月1日至4日装船，价格较中东报价每桶升水约1.05-1.20美元。但该消息尚不能证实。
路透上海4月18日 - PSA(标致雪铁龙)集团执行长唐唯实(Carlos Tavares)周二在上海车展上对记者称，该集团在中国“需要新的商业模式”，要“削减更多成本”。
路透吉隆坡4月18日 - 马来西亚棕榈油期货周二连续第五日下跌，因预测棕榈油产出将增加，而且竞争性油品表现低迷也拖累市场。