伊拉克情势：库尔德军队在美国空袭掩护下，欲夺回摩苏尔水坝

在被问到德国是否会提供武器时，史坦迈尔表示，“我们不排除任何可能性。我们正考虑各种可能，尽快采取必要行动。”

对伊斯兰国极端分子的恐惧促使数千人涌入库尔德地区。伊拉克官方称，伊斯兰国极端分子屠杀了数以百计的雅兹迪族人。

在杜胡克，约100名雅兹迪族人周日举行游行，称已经对伊拉克不抱希望，想投奔土耳其，但被库尔德安全部队阻止。

一名库尔德武装人员和一名路透摄影记者周日称，库尔德武装力量在叙利亚境内的几个营地里，对数百名雅兹迪志愿者进行军训，以抗击伊斯兰国极端分子。

这名记者周六参观了叙利亚东北部与伊拉克库尔德自治区接壤的卡米什利(Qamishli)军事基地的训练营，看到55名雅兹迪族人正接受战斗训练。