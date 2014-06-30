哈梅内伊：伊拉克冲突是人性和野性的一场决战

路透迪拜6月28日 - 伊朗最高领导人哈梅内伊称伊拉克冲突是“人性和野性之间的一场决战”，抨击西方媒体将其描绘成是什叶派和逊尼派穆斯林之间的一场战争。

在一份官方声明中，哈梅内伊指出，外部势力常常利用穆斯林国家的种族和宗教分歧，他们期待什叶派和逊尼派发生一场战争，而这不会发生。

他对西方媒体对伊拉克冲突的宣传亦发出警告。

哈梅内伊在与1981年爆炸案受害者家属见面时表示：“伊拉克的冲突不是什叶派和逊尼派的一场战争。”1981年，德黑兰执政党伊斯兰共和党总部发生爆炸。

“这是恐怖主义支持者和反对者的一场战斗，是美国和西方的支持者与那些支持他们国家独立的人之间的一场战争，是人性和野性的一场决战。”他所指的是伊拉克的暴力冲突。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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