伊拉克冲突是人性和野性的一场决战--伊朗领袖哈梅内伊

亚洲橡胶：东京期胶下跌，因朝鲜半岛紧张局势推动日圆走高
路透东京4月17日 - 东京指标期胶周一下跌，受累于日圆上涨。因围绕朝鲜（北韩）的地缘政治紧张局势升温，推动日圆兑美元升至五个月高点。
(本文由路透中文网编译提供)
路透迪拜6月28日 - 伊朗最高领导人哈梅内伊称，伊拉克冲突是“人性和野性之间的一场决战”，抨击西方媒体将其描绘成是什叶派和逊尼派穆斯林之间的一场战争。
在一份官方声明中，哈梅内伊指出，外部势力常常利用穆斯林国家的种族和宗教分歧，他们期待什叶派和逊尼派发生一场战争，可是这场战争不会发生。
他对西方媒体对伊拉克冲突的宣传亦发出警告。
哈梅内伊在与1981年爆炸案受害者家属见面时表示：“伊拉克的冲突不是什叶派和逊尼派的一场战争。”1981年，德黑兰执政党伊斯兰共和党总部发生爆炸。
“这是恐怖主义支持者和反对者的一场战斗，是美国和西方的支持者与那些支持他们国家独立的人之间的一场战争，是人性和野性的一场决战。”他所指的是伊拉克的暴力冲突。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
路透东京4月17日 - 东京指标期胶周一下跌，受累于日圆上涨。因围绕朝鲜（北韩）的地缘政治紧张局势升温，推动日圆兑美元升至五个月高点。
路透东京4月17日 - 日本时事通讯社周一引述日本央行副总裁中曾宏的话称，央行在内部讨论，当非常规的货币刺激政策结束时可以使用哪些工具。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 2,400亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/18 28 2.75% 100 2017/4/19 28 2.75% 200