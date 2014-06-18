中东情势：伊朗总统称坚决保卫在伊拉克的什叶派圣地

《汇市简讯》欧洲盘初：适逢复活节假期，但避险人气挥之不去
* 日股日经指数跌0.01%，沪综指跌1.08%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.08%，美国原油期货下挫0.81%，美国10年期公债收益率报2.20%
路透迪拜6月18日 - 伊朗总统哈桑·鲁哈尼(Hassan Rouhani)周三表示，伊朗将坚决阻止"杀人犯和恐怖分子"侵犯在邻国伊拉克的什叶派穆斯林圣地，此前逊尼派武装分子在过去的一周迅速推进势力。
鲁哈尼在电视直播讲话中称，许多人要求前往伊拉克保卫这些圣地，阻止“恐怖分子的侵犯”。他并表示，伊拉克逊尼派、什叶派和库尔德战士也准备为阻止极端武装分子“做出牺牲”。（完）
(翻译 张荻； 审校 蔡美珍)
* 日股日经指数跌0.01%，沪综指跌1.08%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.08%，美国原油期货下挫0.81%，美国10年期公债收益率报2.20%
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一走坚至3.64下方，之前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布全民公投通过修宪草案，但反对者表示，将对这一结果提出质疑。
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