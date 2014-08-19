“伊斯兰国”武装宣称要血洗美国

朝鲜在建军85周年之际进行大规模实弹演习--韩联社
路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透巴格达8月18日 - “伊斯兰国”武装在伊拉克攻城掠地，称若该武装遭美国攻击，将“随处”袭击美国人。
该武装发布的视频中用英语宣称“我们将血洗你们”，视频中还展示了一名在美国占领伊拉克期间被斩首的美国人照片。
美国在伊拉克北部实施空袭，帮助库尔德武装夺回了一些被“伊斯兰国”武装占领的地区。
“伊斯兰国”武装迫使数以万计的雅兹迪族和基督徒逃离，对伊拉克政府及其西方盟国敲响了警钟。
不同于基地组织，“伊斯兰国”迄今为止侧重于在伊拉克和叙利亚攻城掠地，而非对西方目标发起大规模攻击。
美国总统奥巴马周一在新闻发布会上表示，“伊斯兰国”武装对伊拉克和整个地区构成威胁。（完）
编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍
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路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透北京4月25日 - 中国最高人民检查院周二称，近日，河北省、贵州省检察机关依法对国家统计局原党组书记、局长王保安涉嫌受贿案，四川省人民政府原副省长李成云涉嫌受贿案提起公诉。
路透华盛顿/北京4月24日 - 美国总统特朗普周一称，联合国安理会必须准备对朝鲜采取新的制裁，因对其最早在周二进行第六次核试验的担忧加剧。