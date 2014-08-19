“伊斯兰国”武装宣称要血洗美国

(本文由路透中文网编译提供)

路透巴格达8月18日 - “伊斯兰国”武装在伊拉克攻城掠地，称若该武装遭美国攻击，将“随处”袭击美国人。

该武装发布的视频中用英语宣称“我们将血洗你们”，视频中还展示了一名在美国占领伊拉克期间被斩首的美国人照片。

美国在伊拉克北部实施空袭，帮助库尔德武装夺回了一些被“伊斯兰国”武装占领的地区。

“伊斯兰国”武装迫使数以万计的雅兹迪族和基督徒逃离，对伊拉克政府及其西方盟国敲响了警钟。

不同于基地组织，“伊斯兰国”迄今为止侧重于在伊拉克和叙利亚攻城掠地，而非对西方目标发起大规模攻击。

美国总统奥巴马周一在新闻发布会上表示，“伊斯兰国”武装对伊拉克和整个地区构成威胁。(完)