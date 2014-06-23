克里抵达巴格达 敦促伊拉克尽快组建新政府

特朗普暂且不争边境筑墙费用预算 美国政府周末关门风险减退
路透华盛顿4月25日 - 总统特朗普愿意让步后，美国政府本周末可能关门的威胁周二似有减退。他不再坚持要求国会现在就把美墨边境筑墙费用纳入预算支出法案。
路透巴格达6月23日(记者 Lesley Wroughton) - 美国国务卿克里周一抵达巴格达，敦促伊拉克总理马利基(Nurial-Maliki)组建更具包容性的政府，以平息逊尼派的武装叛乱。逊尼派叛乱武装已占领伊拉克北部和西部大部分地区。
周末，逊尼派武装分子夺取了伊拉克与叙利亚边境沿线的多个据点，增强了其供应路线。
美国国务院发言人普萨基(Jen Psaki)表示，克里将讨论美国正在推进的行动以协助伊拉克，并将敦促伊拉克领导人尽快推进组建政府进程，以组建一个代表伊拉克人民利益的政府。
克里周日表示，美国不会挑选或选择由谁来管理伊拉克。但他也表示，华府注意到了库尔德、逊尼派和一些什叶派人士对马利基的不满，强调美国希望伊拉克“找到一个愿意包容并分享权力的领导层。”
美国国务院一名高级官员表示，美国认为武装分子向巴格达的挺进已经放缓，但占领偏远边境地区据点仍值得严重关切。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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