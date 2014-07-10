独家：伊拉克称其核材料落入“恐怖组织”手中

更正-金属期市：期铜触及14周低位，受累于基金卖盘
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
(本文由路透中文网编译提供)
路透联合国7月9日（记者 Michelle Nichols） - 伊拉克常驻联合国代表哈吉姆（Mohamed Ali Alhakim）向联合国致信称，国内叛乱分子抢走了摩苏尔大学用于科研的近40公斤铀化合物，请求联合国帮助避免境内或境外恐怖分子使用这些核材料的威胁。
哈吉姆在7月8日的信函中向联合国秘书长潘基文告知了此事，路透周三看到了信函内容。
“恐怖组织已经控制了伊拉克政府失去控制的这些设施中存放的核材料，”哈吉姆在信中写道。他还称，此类材料“可被用于制造大规模杀伤性武器”。
“尽管这些核材料数量有限，但具备所需专业技能的恐怖组织可在他们的恐怖行动中单独或与其他材料一起使用，”哈吉姆称。
他警告称，这些材料可能还会被偷运出伊拉克。
一位了解此事的美国政府消息人士称，这些材料据信并非浓缩铀，因此很难用于制造武器。另一位了解安全事务的美国官员称，他没有留意到该情况在美国各机构中引起警惕。
“伊拉克向国际社会通报这些危险情况，同时请求国际社会提供帮助和必要的支持，以避免伊拉克境内或境外的恐怖分子可能会使用它们，”哈吉姆写道。（完）
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
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