奥巴马称美国对“伊斯兰国”武装将毫不留情

路透马萨诸塞州埃德加敦8月20日（记者 Steve Holland/Elizabeth Barber） - 美国总统奥巴马周三宣称，美国向“伊斯兰国”（Islamic State）进行空袭的做法不会动摇。之前“伊斯兰国”武装对美国记者弗利（James Foley）实施斩首。

这是奥巴马迄今对“伊斯兰国”武装最强烈的谴责，并表示美国将该武装作为打击目标的做法不会停止。

奥巴马说：“美国将继续采取必要行动，来保护我们的人民。我们将高度警惕、毫不留情。不管在哪里，只要有人伤害美国人民，我们就会采取必要的行动，让正义得到伸张。”

之前白宫称，美国情报部门已证实美国记者被斩首的视频是真实的。

美国已对“伊斯兰国”武装的目标发动了许多次空袭，以保护伊拉克雅兹迪族群，并阻止“伊斯兰国”武装控制摩苏尔水坝，因担心万一该水坝出现结构性毁损，会导致巴格拉被淹没。

奥巴马称，该激进武装洗劫城市乡村，绑架妇女儿童，实施折磨和强奸，并杀害数以千计的穆斯林。

奥巴马说：“没有哪个公正的神能容忍他们昨天的所作所为，以及他们每天的所作所为。”（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。