美国警告阿萨德别干涉美国空袭“伊斯兰国”目标

克里姆林宫发言人拒绝评论俄军向俄朝边境移动的报导
路透莫斯科4月21日 - 俄新社周五援引克里姆林宫发言人Dmitry Peskov的言论称，对于俄罗斯正将军事硬件设施和军队运往俄罗斯与朝鲜边境地带的媒体报导，Peskov不予置评。
路透华盛顿9月15日（记者 Steve Holland） - 美国高官周一称，如果叙利亚试图干涉美国空袭叙境内的“伊斯兰国”武装，则叙利亚军方的空防将面临报复。
美国总统奥巴马批准动用美国空中力量打击“伊斯兰国”在叙利亚境内的据点，外界揣测叙利亚总统阿萨德是否会以某种方式作出回应。
美国高官在记者会上称，阿萨德对此不应干涉，且美国很了解叙利亚空防及指挥与控制设施的部署位置。
一位官员称，如果叙利亚军方的行为表明其危及美国在该地区的行动，那么叙利亚的空防将面临风险。
美国已经强调，在打击“伊斯兰国”武装方面不会与阿萨德政府有任何形式的协调。奥巴马的立场一直是希望阿萨德下台，尤其是在阿萨德政府涉嫌对本国人民使用化学武器后。
美国军方已对伊拉克境内的“伊斯兰国”目标发动了很多次空袭，但迄今尚未对叙利亚境内的“伊斯兰国”目标发动空袭。奥巴马目前正致力于构筑打击“伊斯兰国”的广泛联盟。
一位美国高官称，一些阿拉伯国家已同意参与美国的空袭行动，但该官员拒绝透露是哪些国家。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
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