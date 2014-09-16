美国警告阿萨德别干涉美国空袭“伊斯兰国”目标

路透华盛顿9月15日（记者 Steve Holland） - 美国高官周一称，如果叙利亚试图干涉美国空袭叙境内的“伊斯兰国”武装，则叙利亚军方的空防将面临报复。

美国总统奥巴马批准动用美国空中力量打击“伊斯兰国”在叙利亚境内的据点，外界揣测叙利亚总统阿萨德是否会以某种方式作出回应。

美国高官在记者会上称，阿萨德对此不应干涉，且美国很了解叙利亚空防及指挥与控制设施的部署位置。

一位官员称，如果叙利亚军方的行为表明其危及美国在该地区的行动，那么叙利亚的空防将面临风险。

美国已经强调，在打击“伊斯兰国”武装方面不会与阿萨德政府有任何形式的协调。奥巴马的立场一直是希望阿萨德下台，尤其是在阿萨德政府涉嫌对本国人民使用化学武器后。

美国军方已对伊拉克境内的“伊斯兰国”目标发动了很多次空袭，但迄今尚未对叙利亚境内的“伊斯兰国”目标发动空袭。奥巴马目前正致力于构筑打击“伊斯兰国”的广泛联盟。

一位美国高官称，一些阿拉伯国家已同意参与美国的空袭行动，但该官员拒绝透露是哪些国家。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。