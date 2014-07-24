《焦点》“伊斯兰帝国”资金从何而来？

(本文由路透中文网编译提供)

路透巴格达7月23日（记者 Ahmed Rasheed） - 伊拉克反政府武装“伊拉克和黎凡特伊斯兰国”（ISIL）上月在伊拉克北部占领了四座小油田，如今通过出售产自这些油田的原油和油品，为其不久前宣布建立的“伊斯兰帝国”提供资金。

这四个油田分别是伊拉克北部城市摩苏尔附近的Najma和Qayara油田，以及提克里特附近的Himreen和Ajil油田。

与库尔德武装和伊拉克中央政府控制的大型油田相比，这四个油田规模不大，且其中多数油井处于封闭状态、不产油。据一位库尔德官员估计，“伊斯兰帝国”控制着约80个油井。

但独占控制地区的燃料，就让“伊斯兰帝国”拥有了相对于其他逊尼派武装派别的优势，而这些派别可能威胁到“伊斯兰帝国”在伊拉克北部的主导地位。

伊拉克官员称，近几周“伊斯兰帝国”将产自Qayara的原油运走，经由在叙利亚的移动炼油设施加工成低品质汽柴油，然后运回摩苏尔销售。

伊拉克官员透露，还有大批原油通过走私者，以每桶约25美元的超低价卖给土耳其的贸易商，其中一些原油来自Najma油田。

摩苏尔省能源官员Husham al-Brefkani称，已证实“伊斯兰帝国”将产自摩苏尔Najma油田的原油运往叙利亚，然后再走私到叙利亚邻国。

他称，”伊斯兰帝国“通过这些非法交易牟取巨额利润。

摩苏尔一家加油站的老板称，该市加油站目前销售与”伊斯兰帝国“合作的贸易商供应的油品，这些油品售价为每升1美元或1.5美元，具体视品质而定，较之前售价大涨。

“这些燃油是从叙利亚买来的……售价是以前的三倍，但司机们还是得买，因为政府补贴的油品供应停了。”他说。

“（‘伊斯兰帝国’）当时热衷于让Qayara的能源设施保持完好。我们一开始没意识到他们为何没破坏这些设施，但一周后看到他们把原油装上卡车。他们其实从一开始就打算从该油田牟利。”在Qayara油田工作的一名工程师说。由于担心受到报复，该工程师要求匿名。

伊拉克政府消息人士称，因为每天装油的卡车数量不定，因此很难估算”伊斯兰帝国“究竟通过出售原油以及在叙利亚加工的油品赚了多少钱。

此外，ISIL向所有运输商品进入摩苏尔的车辆征税，成为另一个收入来源。

一辆大型卡车必须缴纳400美元，小卡车缴纳100美元，轿车如果运货也得缴纳50美元。

伊拉克研究武装团体的专家Ahmed Younis称，由于ISIL控制的资源和基础设施越来越多，所以实际上在建立一个经济帝国。

他还称，因ISIL势力跨越叙利亚和伊拉克边境，控制着有关地区的油田，且从事的经济活动越来越多，将“演变成资产以十亿美元计的经济巨头”。

“以后，他们会不会购买纽约商品期货交易所（NYMEX）股份呢？一切皆有可能。”Younis说。（完）