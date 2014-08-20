《独家新闻》伊拉克库尔德油管输送能力月底前将翻倍--消息

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透伊拉克杜赫克/安卡拉8月19日 - 据业内消息人士和官员表示，伊拉克库尔德斯坦独立输油管的输送能力到月底时将接近翻倍，至少每天输送20万桶石油。这将增加这个半自治地区的出口和收入。
石油收入是库尔德地区政府(KRG)的生命线，该地区的“自由斗士”武装力量正在美军空袭的支持下，与伊斯兰国激进的逊尼派武装进行战斗。
“扩大输送能力的工作可能在月底前完成。工程完工后，每日输送能力可增加至22万桶，”一名土耳其官员对路透表示。
业内消息人士也表示，该管道的输油能力将由改造之前的每天10-12万桶增加至20-22万桶。该输油管道今年年初开始运营。
库尔德地方政府自今年5月开始通过土耳其在地中海的杰伊汉(Ceyhan)港独立出口石油，这激怒了巴格达，后者声称拥有唯一管理伊拉克石油的权力。
巴格达试图阻止库尔德地方政府出售石油，并通过法律手段阻止了部分船货的放行。但据土耳其能源部长Taner Yildiz的说法，库尔德已经设法通过杰伊汉港装运了七批出口船货。
目前，库尔德地方政府已经通过这个独立管道输送了780万桶库尔德石油，其中有650万桶装入油轮出口。(完)
(编译 李春喜; 审校 徐文焰)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申