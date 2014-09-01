美国在伊拉克军事行动每日花费750万美元

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
(本文由路透中文网编译提供)
美国华盛顿8月29日 - 美国国防部周五称，美国6月中旬起在伊拉克打击“伊斯兰国”武装的军事行动，平均每日花费750万美元，这意味着迄今此项军事行动的花销超过5亿美元。
五角大楼新闻发言人柯比（John Kirby）少将在新闻会上称，美军6月16日参与打击“伊斯兰国”的军事行动以来，支出规模会有变化，但平均每日约为750万美元。
他未透露五角大楼迄今在此项军事行动方面的总支出，但此项行动已开展71天，以每日750万美元可推算出总花销约5.32亿美元。
分析人士称，五角大楼每周在阿富汗冲突方面消耗约13亿美元。
此项军事行动支出来自五角大楼的战争支出预算，2014年此项预算约800亿美元，主要用于阿富汗冲突。（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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