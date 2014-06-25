五角大楼称美国开始在伊拉克部署军事评估组

路透华盛顿6月24日（记者 David Alexander） - 五角大楼称，美国军方周二开始在巴格达部署评估组，评估伊拉克的安全力量情况，以决定如何帮助该国应对伊斯兰反叛力量。

美国国防部发言人柯比（John Kirby）称，目前已经在伊拉克且被派驻美国驻伊大使馆安全合作办公室的大约40名特别行动人员属于首批的两个评估组的一部分。

柯比还称，美方增派的90人军力已经抵达伊拉克，将协助与伊拉克军方一道在巴格达建立一个联合行动中心。在该地区工作的另外50名美国军事人员预计在接下来几天抵达，届时会再组建四个评估组。

他指出，美国军方正在伊拉克上空进行载人或无人侦察飞行，每天大约飞行30-35次，以便更好地侦察地面形势，协助评估组的工作。

美国官员一天前称，伊拉克方面已经确保美军进行的援助活动，不会因任何所谓的不当行为而在伊拉克法院受到起诉。

美国总统奥巴马上周称，将派最多300名军事顾问前往伊拉克检查地面局势，以评估美国可以为伊拉克打击反叛力量提供什么帮助。柯比称，目前美国已在伊拉克部署了130名顾问。

他指出，首批前往的顾问将建立行动中心，这些顾问中有情报分析员、后勤专家及特别行动人员，属于来自美军所有部门人员的联合行动。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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