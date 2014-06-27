美国在攻击ISIL前需要时间收集情报

路透华盛顿6月26日(记者 Mark Hosenball/Phil Stewart) - 多名美国官员周四表示，美国正在完善有关伊斯兰武装分子在伊拉克进攻情况的情报，可能需要数周时间完成有关威胁的详细评估；美国实施空袭看似并非近在眼前。

上周美国宣布向巴格达派遣多达300名军事顾问，稍早更有一艘航母、巡洋舰和驱逐舰驶入波斯湾，这不禁令人猜测美国即将对伊拉克和黎凡特伊斯兰国(ISIL) 武装分子采取军事行动。

一位要求匿名的官员对路透表示：“我们还没有到那一步。”

每天有大约30-35架次载人侦察机和无人机在伊拉克执行侦察任务，由此不断丰富美国的相关情报信息。

此外，美国官员还表示，周三在巴格达成立美伊联合作战中心，这也将进一步提升情报收集能力。

官员表示，获得ISIL军力部署、作战意图和军火库存的详细信息还需要一些时间。

另一美国官员称，目前掌握的有关ISIL活动的情报并不完整，但是若识别到一些特定目标，美国并不必然排除在初期进行有限度空袭的可能性。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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