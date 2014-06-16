美国准备就伊拉克危机与伊朗对话--消息

路透华盛顿6月15日（记者 Lesley Wroughton） - 美国一名官员周日称，奥巴马政府正考虑可能与伊朗磋商伊拉克危机事宜，这将标志着美国与伊朗关系的重要进展。

“伊拉克和黎凡特伊斯兰国”（ISIL）武装分子近日在伊拉克北部攻城掠地，这可能给伊拉克带来严重安全危机。

美国总统奥巴马周五称，他需要数日时间来决定美国将如何帮助伊拉克对付ISIL，但他排除了重新派美军去伊拉克作战的可能性，美军已于2011年撤离伊拉克。

若美国决定与伊朗磋商伊拉克危机，究竟在哪里以及如何磋商都还不明朗。

《华尔街日报》称，这样的会谈可能借助维也纳举行。按照计划，美国、伊朗以及其他主要国家的官员将于周一在维也纳商谈伊朗核问题。

白宫称，尚未与伊朗讨论伊拉克危机，并且还没有这样的计划。

但美国和伊朗都对ISIL在伊拉克的攻势感到震惊。

美国参议员格雷厄姆(Lindsey Graham)周日称，美国需要伊朗发挥作用，以防止伊拉克政府崩溃，美国应与伊朗就此展开商谈。（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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