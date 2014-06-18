版本:
中国
时事要闻 | 2014年 6月 18日 星期三 10:27 BJT

美国称愿与伊朗就伊拉克局势进一步会谈

路透华盛顿6月17日 - 美国国务院周二表示，美国愿意与伊朗就伊拉克局势进行进一步会谈，但此类会谈的级别可能不会很高。

伊朗与六大国就伊朗核计划在维也纳举行会谈间隙，美国副国务卿伯恩斯(Bill Burns)周一与伊朗官员短暂会晤。

美国国务院发言人普萨基（Jen Psaki）表示：“对于伊拉克和黎凡特伊斯兰国(ISIL)在伊拉克造成的威胁，我们愿继续与伊朗接触，正如我们与该地区其他国家保持接触一样。”

普萨基对记者表示：“这些会谈很可能级别不高。我们没有与伊朗在维也纳就这个问题进一步会谈的计划。在维也纳的会谈将在本周剩余时间中聚焦核问题。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐