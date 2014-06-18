美国称愿与伊朗就伊拉克局势进一步会谈

中国银监会主席助理杨家才及亲属受查 涉交行杨东平案--财新网
路透北京4月17日 - 中国金融反腐不断升级。中国知名国内媒体--财新网报道称，在保监会主席项俊波因严重违纪被审查的消息宣布当天，银监会主席助理杨家才也于4月9日被调查，同时被查的还包括其妻与其子。报道称，杨家才所涉的是交行杨东平案。
路透华盛顿6月17日 - 美国国务院周二表示，美国愿意与伊朗就伊拉克局势进行进一步会谈，但此类会谈的级别可能不会很高。
伊朗与六大国就伊朗核计划在维也纳举行会谈间隙，美国副国务卿伯恩斯(Bill Burns)周一与伊朗官员短暂会晤。
美国国务院发言人普萨基（Jen Psaki）表示：“对于伊拉克和黎凡特伊斯兰国(ISIL)在伊拉克造成的威胁，我们愿继续与伊朗接触，正如我们与该地区其他国家保持接触一样。”
普萨基对记者表示：“这些会谈很可能级别不高。我们没有与伊朗在维也纳就这个问题进一步会谈的计划。在维也纳的会谈将在本周剩余时间中聚焦核问题。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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路透4月17日 - 土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布在周日的公投中获得胜利，对现代土耳其政体进行最大规模的修改赋予他强大的权力，但反对者表示，这次公投存在诸多违规行为，他们将对公投结果发起挑战。
路透图卢兹/巴黎4月16日 - 法国极左翼总统候选人梅朗雄(Jean-Luc Melenchon)举行了一场由数以万计公众参加的竞选集会，以保持逆袭势头。目前距离法国4月23日举行第一轮选举还有一周时间。