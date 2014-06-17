美国向波斯湾增派战舰--官员

特朗普称赞中国应对朝鲜“威胁”的努力
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透华盛顿6月16日 - 美国一名国防官员表示，载有550名海军陆战队员的美国两栖运输船“梅萨维德”号（USS Mesa Verde）周一进入波斯湾，以对美国可能在伊拉克采取行动提供支持。
美国在考虑采取行动，以帮助伊拉克什叶派政府对抗该国的逊尼派穆斯林叛军。目前这些叛军已占领伊北部多数地区。
美国总统奥巴马曾表示，他正在考虑采取军事行动，协助伊拉克政府对付叛军。
此前，美国航母“乔治·布什”号（USS George H.W. Bush）、导弹巡洋舰“菲律宾海”号（USS Philippine Sea）和导弹驱逐舰“特鲁斯顿”号（USS Truxtun）已于周六进入波斯湾。
五角大楼在声明中表示：“‘梅萨维德’号能够执行各种快速反应和应对危机行动。舰上配备有MV-22鱼鹰式倾转旋翼机。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透伦敦4月20日 - 每日邮报援引未具名的党派消息人士报导称，英国首相特雷莎·梅将在6月8日大选前做出中止欧盟人员自由进入英国的正式竞选承诺。
但相比其他三位候选人--极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞、保守派菲永和极左翼的梅朗雄，马克龙的领先优势已经缩小。在周日的角逐中，任何两人都可能脱颖而出，进入5月7日的对决。以下是周日选举的各种可能结果：