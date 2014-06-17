美国向波斯湾增派战舰--官员

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿6月16日 - 美国一名国防官员表示，载有550名海军陆战队员的美国两栖运输船“梅萨维德”号（USS Mesa Verde）周一进入波斯湾，以对美国可能在伊拉克采取行动提供支持。
美国在考虑采取行动，以帮助伊拉克什叶派政府对抗该国的逊尼派穆斯林叛军。目前这些叛军已占领伊北部多数地区。
美国总统奥巴马曾表示，他正在考虑采取军事行动，协助伊拉克政府对付叛军。
此前，美国航母“乔治·布什”号（USS George H.W. Bush）、导弹巡洋舰“菲律宾海”号（USS Philippine Sea）和导弹驱逐舰“特鲁斯顿”号（USS Truxtun）已于周六进入波斯湾。
五角大楼在声明中表示：“‘梅萨维德’号能够执行各种快速反应和应对危机行动。舰上配备有MV-22鱼鹰式倾转旋翼机。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
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