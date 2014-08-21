奥巴马不太可能进一步军事干预伊拉克--官员

路透华盛顿8月20日(记者 Missy Ryan) - 美国官员称，尽管国内外对一名美国记者被“伊斯兰国”武装分子残忍斩首而愤慨，但美国总统奥巴马不太可能进一步军事干预伊拉克或叙利亚，只会继续进行空袭。

对于周二在社交网站上公布的一则斩首美国记者James Foley的视频，美国官员似乎有些慌乱。

多名政府官员表示，目前还没有大幅改变美国对“伊斯兰国”武装分子政策或将军事行动扩大至邻国叙利亚的计划。伊斯兰国武装分子自6月以来占领了伊拉克三分之一的领土。

一位要求匿名的美国官员称：“从军事角度而言，我不认为这会改变什么。美国的军事目标绝不是打击伊拉克和黎凡特伊斯兰国(ISIL)，而是保护美国人和设施。”

奥巴马在周三的新闻发布会上将“伊斯兰国”称之为过气意识形态上的“癌症”。

奥巴马放弃对此次斩首事件直接进行军事回应的决定，说明白宫不愿在叙利亚和伊拉克的泥潭中牵涉更多。

自2011年叙利亚境内爆发反对总统阿萨德的骚乱以来，白宫就强调美国在中东地区的能力有限，对关于美国对于中东流血事件沉默不语的抨击不作回应。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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