多数美国人反对政府向恐怖分子支付赎金--调查

路透华盛顿8月26日（记者 Patricia Zengerle） - 周二发布的路透/益普索调查结果显示，有近三分之二的美国人认为政府不应向恐怖分子支付赎金以换取人质获释。之前“伊斯兰国”武装发布美国记者弗利（James Foley）被斩首的视频。

当谈到弗利被杀害以及“伊斯兰国”武装之前索取高额赎金的问题时，62%的受访者表示认可美国和英国拒绝支付赎金的做法。

此项在线调查于8月12-25日进行，采样涵盖4,685名18岁以上的美国人，仅21%的受访者表示不认可拒付赎金的政策。

多数受访者认为美国应在某种程度上干预伊拉克，但绝大多数受访者反对美国派兵踏上伊拉克的土地、援助伊拉克政府。

仅29%的人认为美国不应卷入伊拉克问题，哪怕是输送人道主义援助或武器都不应该。（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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