大多数美国人反对政府干预伊拉克--民调

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿6月19日 - 路透/益普索（Ipsos）周四发布的民意调查显示，面对逊尼派伊斯兰激进分子不断向前推进，伊拉克政府军节节败退，大多数美国民众反对美国干预伊拉克局势。

55%的受访民众表示，他们反对美国进行任何形式的干预；只有20%的受访民众支持干预。受访的民主党、共和党和独立派人士中，他们的整体反响差别不大。

支持美国进行某种形式干预的受访民众中，他们最支持的是向难民提供人道主义援助，其次是通过空袭支持伊拉克政府军。

当问及的问题是总统奥巴马的立场是除非什叶派领导的伊拉克政府采取迈向与逊尼派和库尔德领导人分享权力的举措，否则美国不会进行军事干预，对此大多数受访民众仍反对美国卷入其中。

45%的受访民众认为，“无论如何”，美国都不应当卷入冲突；34%的受访民众称，奥巴马为干预设定了适当的条件；21%的受访者认为，美国需要干预以防极端分子掌权。

调查显示，共和党和民主党人在谁应为伊拉克危机负责上分歧明显，在奥巴马决定2011年从伊拉克全面撤军上分歧尤为明显。

61%的受访共和党人士称，当前的危机显示美军不应当从伊拉克撤离；受访的民主党人士中持此观点的比例为26%。但74%的民主党人士称，从伊拉克撤军显然是正确的决定；共和党人持此观点的比例为39%。（完）