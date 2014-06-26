ISIL支持者警告美国勿空袭ISIL

路透迪拜6月25日 - 逊尼派武装的支持者称，若美国对逊尼派武装进行空袭，将招致对美国人的攻击。

美国总统奥巴马决定向伊拉克派出300名军事顾问，帮助伊拉克当局阻止逊尼派武装“伊拉克和黎凡特伊斯兰国”（ISIL）的攻势。

伊拉克总理马利基希望美国对ISIL进行空袭，但目前为止华盛顿方面尚未同意。

一个名为“支持者联盟”的Twitter账号呼吁ISIL的支持者周五在网上发布信息，警告美国不要对ISIL发动任何攻击。该账号有2.1万名粉丝。

该账号发帖称：“全世界的逊尼派人对美国人发出一个信息：若美国攻击伊拉克，那么所有美国人都会因此面临威胁。”（完）

编译：朱淑珍 发稿：王琛

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