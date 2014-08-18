独家：伊拉克逊尼派领袖称愿有条件加入新政府

路透巴格达8月15日 - 一位发言人士周五说，伊拉克逊尼派反对马利基总理的部落及宗教领袖，愿意在一些条件得到满足后加入新政府。马利基即将去职下台。

伊拉克逊尼派一位最具权威的部族领袖说，他准备和接任的新总理阿巴迪合作，前提是他必须保护少数宗教部族的权益。马利基当政时他们被边缘化。

杜莱米(Dulaimi)部族领袖Ali Hatem Suleiman在电视上说，再过一段时间，他们会做出是否要对抗伊斯兰国武装分子的决定。杜莱米族是伊拉克逊尼派大省安巴尔省的主要部族。

什叶派的阿巴迪立场较温和，他面临安抚安巴尔省的重任，当地逊尼派对马利基政策心灰意冷，导致一些人加入伊斯兰国的反叛势力。

阿巴迪能否赢得逊尼派的支持，很大程度上在于他可否约束伊朗在背后支持的什叶派民兵，这些民兵通常不听命于政府，随意抓人。

部族及宗教领袖发言人Taha Mohammed Al-Hamdoon说，安巴尔省及其他省的逊尼派代表已经列出要交给阿巴迪的条件。

他呼吁政府和什叶派民兵放下敌意，创造谈判的空间。

“在汽油桶炸弹及无差别轰炸下，想进行任何谈判都是不可能的，”Hamdoon透过电话对路透说。“在这些地区的智者达成解决方法之前，停止炸弹攻击及撤回并约束(什叶派)民兵。”

逊尼派在前总统萨达姆侯赛因(海珊)时期主导伊拉克政局，但在马利基执政期间却受到冷落。任何防止伊拉克出现内战的努力，赢得逊尼派支持都是重要关键。(完)

(编译 李婷仪 审校 张荻)

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