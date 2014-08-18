独家：伊拉克逊尼派领袖称愿有条件加入新政府

克里姆林宫发言人拒绝评论俄军向俄朝边境移动的报导
路透莫斯科4月21日 - 俄新社周五援引克里姆林宫发言人Dmitry Peskov的言论称，对于俄罗斯正将军事硬件设施和军队运往俄罗斯与朝鲜边境地带的媒体报导，Peskov不予置评。
路透巴格达8月15日 - 一位发言人士周五说，伊拉克逊尼派反对马利基总理的部落及宗教领袖，愿意在一些条件得到满足后加入新政府。马利基即将去职下台。
伊拉克逊尼派一位最具权威的部族领袖说，他准备和接任的新总理阿巴迪合作，前提是他必须保护少数宗教部族的权益。马利基当政时他们被边缘化。
杜莱米(Dulaimi)部族领袖Ali Hatem Suleiman在电视上说，再过一段时间，他们会做出是否要对抗伊斯兰国武装分子的决定。杜莱米族是伊拉克逊尼派大省安巴尔省的主要部族。
什叶派的阿巴迪立场较温和，他面临安抚安巴尔省的重任，当地逊尼派对马利基政策心灰意冷，导致一些人加入伊斯兰国的反叛势力。
阿巴迪能否赢得逊尼派的支持，很大程度上在于他可否约束伊朗在背后支持的什叶派民兵，这些民兵通常不听命于政府，随意抓人。
部族及宗教领袖发言人Taha Mohammed Al-Hamdoon说，安巴尔省及其他省的逊尼派代表已经列出要交给阿巴迪的条件。
他呼吁政府和什叶派民兵放下敌意，创造谈判的空间。
“在汽油桶炸弹及无差别轰炸下，想进行任何谈判都是不可能的，”Hamdoon透过电话对路透说。“在这些地区的智者达成解决方法之前，停止炸弹攻击及撤回并约束(什叶派)民兵。”
逊尼派在前总统萨达姆侯赛因(海珊)时期主导伊拉克政局，但在马利基执政期间却受到冷落。任何防止伊拉克出现内战的努力，赢得逊尼派支持都是重要关键。(完)
(编译 李婷仪 审校 张荻)
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