基地组织声称对伊拉克系列袭击负责

基地组织在伊拉克的分支机构声称对该国本周一系列针对什叶派穆斯林的袭击负责。该组织声称策划了这次名为“摧毁城墙”的行动。周一发生的炸弹和枪击袭击事件中，至少116人死亡，约300人受伤。周日的爆炸事件也造成20人死亡。