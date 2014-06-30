综述：伊拉克政府军出兵提克里特 国会匆忙提出内阁名单

图为在伊拉克萨迈拉城郊隶属于伊安全部队的坦克。 REUTERS/Stringer

路透巴格达6月29日 - 伊拉克军队周日派出坦克车及装甲车辆，试图将叛乱份子逐出北部城市提克里特，这是其连续第二日向逊尼派武装份子占领的大片伊拉克区域发起反攻。

态度强硬的逊尼派领导的叛乱份子、名为伊拉克和黎凡特伊斯兰国(ISIL)的组织周日宣称取得伊斯兰教国王的地位，并呼吁全球各宗派对其宣示效忠；分析师认为此举是向基地组织及波斯湾阿拉伯世界领袖直接发起挑战；基地组织于2月和ISIL断绝关系。

在巴格达方面，面对着反叛势力的步步推进，什叶派、逊尼派及库尔德族的议员赶忙在周二国会开会之前就内阁提名达成协议，试图避免反叛势力进一步伤害伊拉克做为统一国家的未来。

他们正与时间赛跑，因ISIL对于北部和西部的掌控更为牢固。总理马利基在位八年后，他的政治前途将会是最具争议的议题。

在武装直升机火力掩护下，伊拉克军队周六开始对提克里特发动攻击，试图从反叛分子手中取回掌控权，后者正以秋风扫落叶之势逼近巴格达。提克里特是伊拉克前总统海珊(萨达姆侯赛因)的出生地。

安保消息人士称，伊拉克政府军周日在提克里特大学附近与ISIL武装分子的交火中，动用了坦克和直升机。两位目击者称，看见一架直升机在提克里特北部被击落，路透无法立即独立证实该消息。

此次攻势是政府军首次大规模尝试夺回该地区。此前美国派出300名军事顾问，其中主要为特种部队，以及无人机帮助伊拉克政府应对ISIL。

伊拉克负责能源事务的副总理沙赫雷斯塔尼(Hussain al-Shahristani)周日稍早批评美国没有提供足够的军事援助，而此前数小时俄罗斯向伊拉克提供了五架战机。

美国官员过去也曾反驳伊拉克官员类似的声明，称美国已经竭尽所能为该国提供现代化装备。

俄罗斯提供的五架苏霍依战机周六稍晚抵达巴格达。国家电视台称，飞机“将用于未来几日对ISIL恐怖组织的打击。”

路透摄影师在巴格达一空军基地看到，战机从运输机中卸下，伊拉克军人守护在飞机跑道。伊拉克主要依靠直升机对付武装分子，没有太多可以发射先进导弹的飞机。

伊拉克军方发言人Qassim Atta在巴格达对记者表示，国家安全部队过去24小时在全国范围内打死142名“恐怖分子”，其中70名是在提克里特。他并表示，政府武装力量控制了提克里特大学。这两项声明均无法立即得到证实。

各大政党面临压力，需要加紧选出新政府以应对危机，而这一过程通常都较为迟缓。在4月选出的议会将在周二开会，着手政府选举工作。

联合国代表团周日发表声明，呼吁所有议员出席这次会议，以推动新政府的成立。

“国家面临危机，伊拉克的政治领导人应该把国家和人民的利益摆在前面，”联合国派驻的伊拉克事务特别代表姆拉德诺夫(Nickolay Mladenov)在声明中称。

但伊拉克前总理阿拉维(Iyad Allawi)所在的政党表示，将缺席此次会议，称需要多花一些时间，以避免前任政府所犯的错误。该政党在议会拥有21席。

在议会中占席位最多的政党--国家联盟(National Alliance)表示将出席此次会议，力争按照既定时间表来走，但谈及会支持谁出任总理，该政党则三缄其口。库尔德斯坦爱国联盟一位资深成员Adnan Mufti表示，该政党也将出席会议。(完)

(编译/审校 张明钧/张荻/郑茵/徐文焰/杜明霞)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。