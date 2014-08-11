综述：伊拉克指责伊斯兰国对雅兹迪族裔暴行 美国再次空袭

路透巴格达8月10日 - 伊拉克人权部长周日表示，伊斯兰国武装势力已经杀害数百名少数族裔雅兹迪人(Yazidi)，其中一些人被活埋，并劫持妇女做奴隶。美国战机再次轰炸叛乱分子，政治僵局持续。

人权部长Mohammed Shia al-Sudani指责逊尼派穆斯林反叛分子庆祝“这场残酷的暴行”。这些反叛分子命令那些被其视为“魔鬼崇拜者”的族群转信伊斯兰教，否则只有死路一条。

杀害数百名雅兹迪人的消息尚未得到独立证实。这一行为可能让西方国家面临更大压力，需要采取更多行动来帮助数以万计逃避伊斯兰国迫害的难民。

美国中央司令部表示，无人机和喷气式飞机在埃尔比勒附近打击了伊斯兰国的武装卡车和迫击炮阵地。这是美军连续第三天发动的空中打击。埃尔比勒是库尔德自治地区的首府，在过去10年的动荡局面中局势一直相对稳定，直到逊尼派叛军今年夏天横扫伊拉克北部地区。

美国总统奥巴马敦促伊拉克政治领袖抛弃教派分歧，组建更有包容性的政府，从而能够团结伊拉克人共同对抗伊斯兰国武装份子。

不过伊拉克总理马利基无意妥协。他在周日电视播出的措辞严厉的讲话中，表明不会放弃寻求第三个任期的努力。

警方表示，忠于马利基的特种部队在周日夜间被部署到巴格达重要的战略地区。几位警方消息人士还表示，特种部队已经在巴格达重要入口建立阵地。

被视为独裁的宗派领袖的马利基指责伊拉克库尔德族总统Fouad Masoum违宪，因为后者未在最后期限之前，要求该国最大的政治团体提名总理人选。

围绕哪个政治团体在选举中赢得了议会最多席次的争议，令组建伊拉克新政府的努力增添更多变数。

美国国务院周日表示，已经从埃尔比勒领事馆撤离部分人员。

伊斯兰国过去一周的攻势，迫使数十万人逃离家园，埃尔比勒面临威胁，促使美国自2011年底从伊拉克撤军以来首次在伊拉克发动空中打击。

伊拉克人权部长Sudani在电话采访中对路透表示，被杀人数来自逃离辛贾尔镇(Sinjar)的民众。辛贾尔镇是雅兹迪人的家乡，雅兹迪人讲库尔德语，与穆斯林和其他当地人的信仰不同。

“我们已经从逃离辛贾尔镇的雅兹迪人和其他一些逃过死亡的人处得到明显证据，而且犯罪现场的照片也毋庸置疑地显示，伊斯兰国暴徒在夺取辛贾尔镇后至少处决了500名雅兹迪人。”他说。

“包括妇孺在内的有些受害人，在辛贾尔镇及其周边被活埋。”

伊斯兰国的武装人员已经进入非逊尼派居住的地区。虽然他们在推进过程中迫害不相信其宗教的人，但这似乎不是他们最新攻势的主要目的。

**劫持妇女做“奴隶”**

Sudani称，“伊斯兰国恐怖分子还至少抓走300名雅兹迪妇女作为奴隶，并把一部分人囚禁在辛贾尔的一个警察局，将其余人转移到Tal Afar镇。我们担心这些人将被带到国外。”

“我们获得的一些影像显示，死亡的雅兹迪人排成几排，他们是被对准脑袋开枪打死的，伊斯兰国武装分子挥舞着武器欢呼，”他补充道。“这是残忍的暴行。”

反叛分子要求雅兹迪人居住区的300户家庭必须在周日正午前做出选择：要么转信伊斯兰教，要么死。目前还不清楚Sudani说的那些受害者是否来自这些家庭。

美国空军向被困在辛贾尔山(Mount Sinjar)山顶的数万名雅兹迪人空投了物资。

联合国在伊拉克难民机构的一名发言人表示，自周五以来，大约有3万名伊拉克人从辛贾尔逃出，跨过边境从叙利亚达到库尔德的安全地带。(完)

(编译 李爽/徐文焰/杜明霞/许娜；审校 张涛)

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