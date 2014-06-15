伊拉克叛军攻势放慢 美国向波斯湾派遣航母

英国脱欧事务大臣称英国不会为退欧先付1,000亿欧元
路透伦敦5月3日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯周三称，英国不会为退出欧盟支付1,000亿欧元。此前金融时报报导称，欧盟准备要求英国为退欧先付这一金额。
路透巴格达6月14日 - 伊拉克叛乱武装分子在连续数日的迅猛行动后，威胁国家完整的攻势周六似乎有所放缓，伊拉克政府军在反击中收复一些失地，缓解了以什叶派为首政府的压力。
伊拉克官员声称赢回对逊尼派叛军的主动权的同时，邻国伊朗也表示未来有可能与老对头美国携手合作，帮助伊拉克恢复国土安全。
美国总统奥巴马周五表示，他正在审查应对伊拉克动乱局势的军事选项，但其中没有派遣军队。
美国国务卿克里周六致电伊拉克外长，他表示只有在伊拉克领导层放下内部分歧，保持一致团结的情况下，美国才能有效地帮到伊拉克。
美国周六下令向波斯湾派遣了一艘航空母舰，为华府决定采取军事行动的情况做准备。此前叛乱分子占领了伊拉克北部，并逼近巴格达。
数千名伊拉克人响应该国影响力最大的什叶派牧师的号召，拿起武器反击逊尼派武装组织ISIL发起的叛乱，保卫国家。
伊拉克总理马利基在巡访Samarra时表示，誓要击败叛乱分子。
由于市场担心内乱将导致伊拉克石油出口中断，油价出现跳涨。
叛军在逊尼派占多数的地区几乎没有遇到阻力，但现在与政府军狭路相逢，在什叶派民兵帮助下，政府军周六收复了之前失守的一些在Samarra附近的城镇和地区。
伊朗总统哈桑·鲁哈尼在一场电视转播的记者会上，被问及伊朗政府是否会与美国合作打击ISIL，他说：“如果美国开始打击位于伊拉克或其他地区的恐怖集团，那我们就会考虑这么做。”
伊朗一位高级官员本周早前对路透表示，伊朗可能准备与美国合作打击ISIL叛乱分子。伊朗对伊拉克什叶派占多数的地区有强大影响力。
这位官员称，伊朗领导层在考虑与美国人合作的想法。据伊朗媒体称，目前伊朗会向巴格达派遣顾问和运送武器，以示支援，但可能不会派军。
美国官员周五表示，目前尚未与伊朗就伊拉克危机进行过接洽。白宫发言人在被问及对鲁哈尼周六言论有何看法时称，不会对此置评。(完)
(编译 白云; 审校 王冠中)
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路透伦敦5月3日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯周三称，英国不会为退出欧盟支付1,000亿欧元。此前金融时报报导称，欧盟准备要求英国为退欧先付这一金额。
路透首尔5月3日 - 朝鲜周三表示，其4月底拘留的一名美国男子，是以从事“敌对行为”为由被扣留的。 朝鲜中央通讯社称，这名名为Kim Sang Dok的美国人，是在平壤机场被以从事“颠覆朝鲜的敌对犯罪行为”为由遭到逮捕。 朝中社称，执法当局目前正在对罪行进行调查。这名美国人Kim似乎就是朝中社4月22日所说的被拘留的美国公民。(完) (编译 张若琪 审校 王洋)
路透联合国5月2日 - 外交人士称，美国正就联合国安理会对朝鲜多次发射弹道导弹作出何种回应与中国进行协商，其中包括实施制裁。安理会通常会在声明中谴责发射弹道导弹的行为。