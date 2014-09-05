《星岛日报》：恐怖伊国冒起 欧美要改己错

(9月5日社评)

在英国威尔斯举行的北大西洋公约组织峰会，主要讨论乌克兰局势，而伊斯兰国的冒起，则是不容轻视的非传统挑战。

伊斯兰国容易与「恐怖大亨」拉登的「基地」组织相提并论，两者都以伊斯兰极端狂热恐怖主义手段起家。「基地」策动911恐怖袭击事件，骑劫民航客机直插纽约世界贸易中心，固然轰动全球；但是，其运作始终是托庇于当年塔里班控制下的阿富汗，向西方国家发动间歇式的恐袭。

另一方面，这个组织又活用社交媒体，塑造「有型有格」的形象，吸引全球各地来投的死士逾万，除了沙特、突尼斯、摩洛哥等回教国家外，西方国家也有不少，美国逾百、法国七百、英国五百。由于斩美国记者人头的刽子手操英国口音，为免这些死士回国招揽人手及施袭，英国首相卡梅伦建议取消他们的护照，这种流放国民的主张，在现代西方社会极为罕见。

伊斯兰国崛起，得力于美国两任总统布殊和奥巴马中东政策的一错再错，伊拉克和敍利亚在独裁强人统治下，虽然人权记录不佳，至少能够稳住局面。无论是挥军伊拉克，还是鼓励和协助敍利亚反对力量，欧美都扶植不到可以镇住全国的统治力量，敍利亚更陷入死20万人的残酷内战。比起乌克兰危局，欧美更有道义责任去解决自己在伊敍造成的烂摊子。

欧美估计，单是协助库尔德族人的周边各国多綫打击，加上空袭，可以挫败伊斯兰国。可是，打败了这个组织，这一带局势是否就可和平下来呢？(完)

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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