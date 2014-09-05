《星岛日报》：恐怖伊国冒起 欧美要改己错

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若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
(9月5日社评)
在英国威尔斯举行的北大西洋公约组织峰会，主要讨论乌克兰局势，而伊斯兰国的冒起，则是不容轻视的非传统挑战。
伊斯兰国容易与「恐怖大亨」拉登的「基地」组织相提并论，两者都以伊斯兰极端狂热恐怖主义手段起家。「基地」策动911恐怖袭击事件，骑劫民航客机直插纽约世界贸易中心，固然轰动全球；但是，其运作始终是托庇于当年塔里班控制下的阿富汗，向西方国家发动间歇式的恐袭。
另一方面，这个组织又活用社交媒体，塑造「有型有格」的形象，吸引全球各地来投的死士逾万，除了沙特、突尼斯、摩洛哥等回教国家外，西方国家也有不少，美国逾百、法国七百、英国五百。由于斩美国记者人头的刽子手操英国口音，为免这些死士回国招揽人手及施袭，英国首相卡梅伦建议取消他们的护照，这种流放国民的主张，在现代西方社会极为罕见。
伊斯兰国崛起，得力于美国两任总统布殊和奥巴马中东政策的一错再错，伊拉克和敍利亚在独裁强人统治下，虽然人权记录不佳，至少能够稳住局面。无论是挥军伊拉克，还是鼓励和协助敍利亚反对力量，欧美都扶植不到可以镇住全国的统治力量，敍利亚更陷入死20万人的残酷内战。比起乌克兰危局，欧美更有道义责任去解决自己在伊敍造成的烂摊子。
欧美估计，单是协助库尔德族人的周边各国多綫打击，加上空袭，可以挫败伊斯兰国。可是，打败了这个组织，这一带局势是否就可和平下来呢？(完)
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若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
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