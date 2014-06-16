《星岛日报》：伊拉克濒失陷 美国一错再错

6月16日社评 -

伊斯兰极端组织武装分子占领伊拉克大片土地和主要城市后，直逼首都巴格达。美国可能再面对当年越战撤军后，把整个国家＂奉送＂给北越的耻辱，不得不向伊拉克增加军援，以及考虑出动无人机空袭。

今次席卷伊拉克的极端组织＂伊拉克和黎凡特伊斯兰国＂，被视为策动九一一袭击的恐怖主义组织＂基地＂的分支。黎凡特是一个历史地理名称，所覆盖土地相当于现时的敍利亚、黎巴嫩、约旦、巴勒斯坦和以色列。从这名称看来，其野心不止要控制伊拉克，还希望兼并敍利亚等，建立一个庞大伊斯兰国家。

伊拉克内的伊斯兰势力，主要分为执政什叶派和人口较多的逊尼派。美国推倒了独裁者萨达姆后，希望两派和平共存，管好国家，但是两派缺乏信任。现在这个武装组织，在宗教信念上属于逊尼派，其摧枯拉朽之势，威胁到伊拉克境内的什叶派圣地，导致由什叶派掌控的伊朗可能协助伊拉克政府＂平乱＂，令美国政府处于前门拒虎、后门进狼的窘境。

美国在伊拉克泥足深陷，战死沙场的美军逾4千人，国库负担沉重，又找不到所谓的＂大杀伤力武器＂，丧失道德高地和民心，决定抽身而出，全面撤军，训练伊拉克政府军＂自立＂，但是伊军斗志和能力俱低，纷纷弃械投降，第二大城市和石油重镇提克里特相继陷落，若美国和伊朗不相救，巴格达失陷只是时间问题。

当年美苏冷战，借越南为热战场，还算是北越主动，美国为抵挡共产主义扩张而迎战。今天伊战却是美国以无中生有的藉口挑起，怎能不令人感叹是搬起石头砸自己的脚？

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。

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