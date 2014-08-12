伊拉克新总理呼吁政治团结 获得美国和伊朗支持

路透巴格达8月12日 - 伊拉克即将上任的新总理阿巴迪(Haidar al-Abadi)周二赢得美国和伊朗的迅速支持，他呼吁政治领袖结束相互争斗。伊斯兰极端分子趁虚而入，已占领伊拉克三分之一的地盘。

不过阿巴迪仍面临来自国内的反对声音，同为什叶派的现任总理马利基(Nuri al-Maliki)拒绝下台。马利基已经担任了八年总理，他疏远逊尼派的行为惹恼美国和伊朗。

但是，长期忠于马利基的什叶派民兵和军队指挥官暗示，他们支持更换总理，和巴格达街头的许多百姓一样，希望结束对于可能陷入宗教和种族流血事件的恐惧。

逊尼派执政的邻国土耳其和沙特阿拉伯亦对阿巴迪被任命为总理表示欢迎。

马利基办公室发表声明称，马利基会见了高级安全官员以及军队和警察首脑，敦促他们“不要染指政治危机”。巴格达什叶派地区发生两起汽车爆炸案，造成至少17人死亡。最近几个月，这样的袭击事件越来越频繁。

西方大国和国际援助机构考虑进一步援助数万名逃离家乡并面临伊斯兰国(Islamic State)逊尼派武装分子威胁的民众。与此同时，美国国务卿克里表示，一旦阿巴迪组建政府统一全国，美国将考虑伊拉克提出的军事和其它援助请求。

不过，美国官员表示，奥巴马政府已在考虑派出更多军事顾问到伊拉克。数名要求匿名的官员称，周二稍晚可能决定再派出至少70名军事人员，不过最终决定尚未做出。

伊朗高级官员对阿巴迪的任命表示祝贺，突显出各方在伊拉克问题上的利益趋于一致。美国和伊朗之间通常处于敌对关系。(完)

(编译 杜明霞/许娜；审校 张涛)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。