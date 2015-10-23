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时事要闻 | 2015年 10月 23日 星期五 18:57 BJT

伊拉克称美国未曾通报特种部队解救人质行动

路透巴格达10月23日 - 伊拉克国防部发言人周五称，美国未曾通报美军特种部队和库尔德武装营救69名被“伊斯兰国”组织扣押人质的联合行动。

“我们刚刚从媒体上得知这个消息，我们不知情，”Tahsin Ibrahim Sadiq对路透说道。

“只有库尔德斯坦自由战士（库尔德武装）和美国人参与，国防部完全不知情。”

Sadiq还表示，国防部官员周五正在与美国领导的联盟代表会面，了解此次行动的更多情况。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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