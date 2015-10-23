伊拉克称美国未曾通报特种部队解救人质行动

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透巴格达10月23日 - 伊拉克国防部发言人周五称，美国未曾通报美军特种部队和库尔德武装营救69名被“伊斯兰国”组织扣押人质的联合行动。
“我们刚刚从媒体上得知这个消息，我们不知情，”Tahsin Ibrahim Sadiq对路透说道。
“只有库尔德斯坦自由战士（库尔德武装）和美国人参与，国防部完全不知情。”
Sadiq还表示，国防部官员周五正在与美国领导的联盟代表会面，了解此次行动的更多情况。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。