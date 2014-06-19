综述：伊拉克政府请求美国提供空中支援打击叛军

路透巴格达/华盛顿6月18日 - 美国军方一位高级将领周三表示，伊拉克已请求美国给予空中支援，对付逊尼派叛军。此前叛军武装分子击败什叶派政府的军队，迅速占领数个主要城市。

然而，美国参谋长联席会议主席邓普西将军(General Martin Dempsey)在一国会听证会上被问及华府是否会答应这个请求时，没有给出直接回答。

巴格达方面表示，希望美国对叛军进行空中打击，此前以自称伊拉克和黎凡特伊斯兰国(ISIL)武装分子为首的叛军闯进伊拉克最大的炼油厂，邻国伊朗总统的表态也让该国介入这场教派战争的前景上升。

“我们收到伊拉克政府要求空中支援的请求，”邓普西在美国参议院一场听证会上说。在被问及美国是否会接受这个请求时，他说道：“只要发现ISIL武装分子，就予以打击，是符合我们的国家安全利益的。”

伊拉克外长Hoshyar Zebari在沙特(沙乌地)吉达市称，伊拉克政府已请求空中打击，挫败ISIL的士气。

虽然伊拉克的盟友伊朗目前为止还未插手帮助巴格达政府，但Zebari在阿拉伯外长会议结束后向记者称，“一切皆有可能”。

白宫已表示，总统奥巴马目前尚未决定采取什么行动，即便做了决定，也会在伊拉克叛军先动手后再行动，他将在周三稍晚与国会领导人讨论可能采取的措施。

要求匿名的美国官员表示，伊拉克已向美国提出实施无人机空袭及增加无人机空中巡查次数等要求。

不过，空袭目标很难确定，因为叛军没有传统意义上的攻击线，也没有明显的实体基础设施，而且与平民掺杂在一起。

**炼油厂之争**

根据巴格达北部Baiji炼油厂的一位官员说，逊尼派武装份子掌控了四分之三的厂区。此前已被包围一星期的菁英部队在炼厂门口和武装份子激战了一个早上。

一些国际石油公司已将外籍员工撤离。伊拉克南部石油公司Dhiya Jaffar主管说，艾克森美孚(Exxon Mobil)(XOM.N) 已经启动大规模疏散措施，BP (BP.L) 则已撤离20%的员工。他批评这些举动，因当地主要位于什叶派所掌控的南部，距离战乱地区还很遥远。

美国和其他西方国家试图帮助伊拉克维护领土完整，他们对什叶派总理马利基施压，促其对逊尼派表达善意。马利基与逊尼派、库尔德族等政治对手早前举行了会面，他们在冷淡的气氛中联合呼吁全国团结。

但目前为止，马利基几乎完全在仰赖什叶派的支持，官员还谴责逊尼派是叛徒。什叶派民兵已动员起来欲阻止逊尼派武装力量的攻势，什叶派民兵有很多据信是伊朗在背后支持的，美国耗资250亿美元为伊拉克建立起来的百万正规部队已溃不成军。

马利基周三宣布有59名军官将上法庭受审，因他们在上周反叛份子攻陷伊北最大城市摩苏尔时弃职潜逃。(完)

(编译 白云/许娜/李婷仪 审校 王兴亚/白云)

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