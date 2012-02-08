美国有意缩减驻伊拉克使馆规模

美国官员周二表示，美国政府有意缩减驻伊拉克大使馆的规模。这也是美国迄今最大和成本最高的使馆。

路透巴格达2月7日电---美国官员周二表示，美国政府有意缩减驻伊拉克大使馆的规模。这也是美国迄今最大和成本最高的使馆。几个月前，最後一批美军撤离了伊拉克。

美国国务院发言人在华盛顿对记者表示，此举的目的在於缩减美国在伊拉克整个使团的成本。美国驻伊拉克使馆有约2,000名外交官，以及负责从保安到餐饮等多方面工作的1.4万名承包商。

《纽约时报》周二报导称，美国政府准备把在伊拉克的外交机构规模缩减一半，包括巴士拉、埃尔比勒(arbil)和基尔库克(Kirkuk)的领事馆。

国务院发言人纽兰(Victoria Nuland)表示，美国无意将外交官的数量减半，尽管可能会削减部分外交官，而且她无法预测承包商的削减数量。

“我们这样做旨在看看我们如何能使在伊拉克的大使馆保持适度规模，尤其是我们如何能通过雇佣当地雇员，而非依靠昂贵的承包商来更好地服务使馆。”

“我们还不知道最终将削减的承包商数量。这个过程才刚刚开始。但我们正努力确保削减力度，使其成为更为正常的大使馆，与全球其他大型使馆规模相当。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。