美国有意缩减驻伊拉克使馆规模

中国国务院任命中投原董事长丁学东为国务院副秘书长
路透上海3月3日 - 中国人力资源和社会保障部网站周五刊登国务院任免通知，任命中国投资有限公司原董事长兼首席执行官丁学东为国务院副秘书长（正部长级），免去肖捷的国务院副秘书长职务。
路透巴格达2月7日电---美国官员周二表示，美国政府有意缩减驻伊拉克大使馆的规模。这也是美国迄今最大和成本最高的使馆。几个月前，最後一批美军撤离了伊拉克。
美国国务院发言人在华盛顿对记者表示，此举的目的在於缩减美国在伊拉克整个使团的成本。美国驻伊拉克使馆有约2,000名外交官，以及负责从保安到餐饮等多方面工作的1.4万名承包商。
《纽约时报》周二报导称，美国政府准备把在伊拉克的外交机构规模缩减一半，包括巴士拉、埃尔比勒(arbil)和基尔库克(Kirkuk)的领事馆。
国务院发言人纽兰(Victoria Nuland)表示，美国无意将外交官的数量减半，尽管可能会削减部分外交官，而且她无法预测承包商的削减数量。
“我们这样做旨在看看我们如何能使在伊拉克的大使馆保持适度规模，尤其是我们如何能通过雇佣当地雇员，而非依靠昂贵的承包商来更好地服务使馆。”
“我们还不知道最终将削减的承包商数量。这个过程才刚刚开始。但我们正努力确保削减力度，使其成为更为正常的大使馆，与全球其他大型使馆规模相当。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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