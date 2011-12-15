奥巴马迎回最後驻伊美军 伊战终结

路透北卡罗来纳12月14日电（记者 Caren Bohan）---美国总统奥巴马周三欢迎最後一批从伊拉克归来的美军将士，给耗时近九年的战争画上了句号。

奥巴马在北卡罗来纳州Fort Bragg向美军第82空降师将士发表演讲时称，他希望给美国和美军留下这一历史性时刻。

"作为总统并代表感恩的美国人民，我自豪地宣布：欢迎回家。"

在伊拉克战争中，美军阵亡4,500名官兵，伊拉克人死亡数字超过6万。周二奥巴马表示，伊战耗资逾1万亿美元。

结束伊战使奥巴马兑现了2008年为赢得总统选举所作的承诺，美国政府也可以将更多注意力集中在阿富汗以及国内的经济形势上。高失业率已经成为令美国选民忧虑的主要问题。

尽管美军完全撤离伊拉克，围绕奥巴马退出策略争论的热度未见消退。批评人士指责奥巴马结束伊战是为了明年的总统选举，警告称撤军可能鼓舞仍很活跃的伊拉克反对派和伊拉克的邻国伊朗。

评论人士认为，与伊拉克的进展相比，阿富汗战争的结果对奥巴马能否赢得明年的总统选举影响更大。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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