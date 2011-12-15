奥巴马迎回最後驻伊美军 伊战终结

美国总统奥巴马周三欢迎最後一批从伊拉克归来的美军将士，为耗时近九年的战争画上了句号。他在北卡罗来纳州Fort Bragg向美军第82空降师将士发表演讲时称，他希望给美国和美军留下这一历史性时刻。在伊拉克战争中，美军阵亡4,500名官兵，伊拉克人死亡数字超过6万，耗资逾1万亿美元。路透