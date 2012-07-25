版本:
中国
时事要闻 | 2012年 7月 26日 星期四 07:36 BJT

基地组织声称对伊拉克系列袭击负责

路透巴格达7月25日电---基地组织在伊拉克的分支机构声称对该国本周一系列针对什叶派穆斯林的袭击负责。袭击造成数百人死伤。

“伊拉克伊斯兰国”(ISI)周二在伊斯兰各激进网站发表声明称，该组织策划了最近一系列袭击案，称此次活动名为“摧毁城墙”行动。

在周一发生的炸弹和枪击袭击事件中，至少116人死亡，约300人受伤，这也是自美军去年12月撤军以来，伊拉克经历的最为暴力血腥的一天。周日的爆炸事件也造成20人死亡。

ISI经常以什叶派穆斯林为目标，旨在挑起宗派冲突，将伊拉克陷入内战边缘，并在2006-2007年造成数万人死亡。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐