伊拉克暴力袭击导致至少107人丧生

白宫提议削减美国环保预算 矛头对准气候变化等项目--消息
路透华盛顿3月2日 - 一名直接知悉情况的消息人士周四称，美国白宫提议将美国国家环境保护局(EPA)的预算削减四分之一，将矛头对准气候变化项目，以及那些旨在防止空气和水受到污染的项目。
路透巴格达7月23日电（记者 Kareem Raheem）---周一伊拉克的爆炸和枪击导致至少107人死亡，周日20人死於爆炸，这些有组织的暴力活动多数针对什叶派穆斯林目标。
暴力凸显伊拉克安全部队的缺陷，武装分子对该国多处地点的袭击均未能予以阻止。
消息人士称，巴格达什叶派穆斯林区域的爆炸和枪击至少导致268人受伤。周一的伤亡人数在数周内处於较高水平。
没有任何组织宣称对袭击负责，但是伊拉克一名高级安全官员指责由逊尼派穆斯林武装人员组成的基地组织分支。逊尼派反对什叶派领导的与伊朗保持友好的伊拉克现政府。
“近期的袭击表明，伊拉克的基地组织决议挑起宗派战争。”该官员匿名表示。
“鉴於叙利亚局势发展，应认真将这些袭击视为对伊拉克国家的潜在威胁。基地组织试图将伊拉克推向什叶派和逊尼派的战争边缘。他们希望情况和叙利亚一样糟。”（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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