独家：伊拉克小麦成伊斯兰国武装人员控制的新武器

路透巴格达/阿布扎比8月13日 - 伊拉克逊尼派武装份子在夺取五座油田及伊拉克最大水坝后，目前致力于创建中东的伊斯兰帝国，眼下还控制了另一项重大经济武器--小麦供应。

伊斯兰国武装人员已遍布伊拉克五个最富裕省份的广大地区，联合国粮食及农业组织(粮农组织,FAO)称伊拉克约40%的小麦种植在这些地区。

伊拉克一位官员告诉路透，目前伊斯兰国武装人员自行将政府粮仓中的谷物制粉后分销到地方市场。伊斯兰国甚至试图将非法私运的小麦再卖给伊拉克政府，为武装冲突提供资金。

国际组织官员忧心忡忡地将此与伊拉克在前总统海珊(萨达姆侯赛因)当政时的苦日子拿来相比，当时西方国家实施的制裁导致伊拉克在1990年代出现严重粮食短缺。联合国粮农组织伊拉克代表Fadel El-Zubi称，“目前是制裁以来粮食不足的最严重时期，情况越来越糟，”

尽管伊拉克目前没有面临食品短缺问题，但长期前景有严重不确定性。

伊拉克一独立农户合作组织主管Hassan Nusayif al-Tamimi称，叛军武装人员对那些试图反抗的小麦种植农户进行恐吓。

成千上万的伊拉克人在叛乱分子及外国士兵到来前逃离，许多农户也加入了这一行列。那些仍留在当地的人尚未获得最后收成的钱款，这意味着他们没钱为种植下一季作物购买种子、燃料和化肥。

伊拉克贸易部表示，本收割季其从农户手中收购的110万吨小麦保存在上述五省的粮仓里。据美国农业部估算，这相当于伊拉克每年消费量约650万吨的近20%；650万吨中近一半是由进口而来。

伊拉克北部的冲突中，目前尚不确定多少小麦落入了叛军手中，因为伊拉克政府仍控制这些省份的部分地区。

但农业部一位消息人士证实了问题的严重性。这位希望匿名的消息人士称，包括小麦在内的伊拉克全部农产品，大约有30%目前处于危险之中。(完)

(编译 于春红; 审校 李婷仪)

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