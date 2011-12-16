美军举行降旗仪式 9年伊战正式结束

消息人士称中国邀请英国首相特雷莎·梅出席一带一路高峰论坛
路透北京/伦敦2月8日 - 外交消息人士告诉路透，中国已邀请英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)出席5月在北京举行的“一带一路”国际合作高峰论坛。英国方面表示，特雷莎·梅今年将出访中国。
路透巴格达12月15日电(记者 Missy Ryan/Patrick Markey)---美军周四在巴格达举行降旗仪式，标志持续近九年的伊拉克战争正式结束，而伊拉克北部不时的暴力活动凸显未来威胁该国的种族和宗派纷争。
美国国防部长帕内塔(Leon Panetta)在巴格达机场的降旗仪式上说："在伊拉克人和美国人洒下了大量鲜血後，实现伊拉克自治和安全的任务已变为现实。"
近4,500名美军士兵和数以万计的伊拉克人在伊拉克战争中丧生。
美军举行了降旗仪式，象征性地结束了这场自越战以来最不得人心的战争。
最後的4,000名驻伊美军士兵将在今年年底前撤离。
被推翻的伊拉克前总统萨达姆已在2006年被处决，最严重的宗派暴力冲突至少也暂时告一段落，但武装分子、脆弱的政府和严重依赖石油出口的经济依然困扰着伊拉克。
帕内塔在仪式上表示："伊拉克将在未来的日子里受到恐怖主义、分裂分子、经济和社会问题等诸多考验。挑战仍然存在，但美国将支持伊拉克人民。"（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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