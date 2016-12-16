全球石油减产启动前夕 伊拉克提高对中美和印度的售油规模--消息

路透新加坡/北京12月16日 - 据知情消息人士称，就在与石油输出国组织(OPEC)及其他产油国所达成减产即将启动之前，伊拉克出售更多原油给最大客户--中国国际联合石油化工公司(以下简称：联合石化)，寻求在全球供应市场挖掘更深立足点。

三位知情消息人士称，联合石化合约的签署就在OPEC与俄罗斯等非OPEC产油国达成减产180万桶/日的前夕。

由于未获授权对媒体发言，这些消息人士要求匿名。他们表示，伊拉克国家石油营销组织(SOMO)已将对联合石化的巴士拉原油远期出口销售上调3%至每季4,000-6,000万桶，2017年43.5-65.2万桶/日。

“如果伊拉克上调对中国的售油量，其他国家就得下调或者仅仅维持售油规模。伊拉克必然会在这一毋庸置疑最重要的石油市场中提升其份额，”一位专门从事向中国传输原油的贸易商称。该贸易商不得公开置评。

“巴士拉重质油是目前比较成熟的等级，拥有稳定的质量和可靠的供应，”另一名交易商表示，该交易商购买伊拉克原油，但未获授权向媒体发言。

联合石化称，不会就具体交易置评。

据知情人士消息以及一份1月装货初步安排，SOMO还将根据新的2017年定期合同向艾克森美孚(Exxon Mobil)(XOM.N)、雪佛龙(Chevron)(CVX.N)和印度炼油商Essar OilESRO.CL供货。

这些合约助推了预期中巴士拉出口的跃增；装货计划显示，2017年1月出口激增至353万桶/日，为6月以来最高。

SOMO没有回应路透寻求评论的电子邮件。艾克森美孚和雪佛龙表示，他们不会就运作事宜置评，Essar拒绝置评。(完)