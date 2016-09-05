爱尔兰力挺苹果 将对欧盟补税裁定提出上诉

路透都柏林9月 日 - 爱尔兰内阁周五同意站在苹果(AAPL.O)一方，对欧盟要求苹果补缴巨额税款一案提出上诉。

欧盟裁决苹果需向爱尔兰补缴高达130亿欧元(145亿美元)税款。此事已激怒美国，美方指责欧盟企图争夺本应属于美国的税收。

意外的是，爱尔兰却决定不要这笔税收。这笔金额相当于爱尔兰去年对公共卫生部门的出资。

自欧盟2014年开始调查苹果在爱尔兰的税负情况以来，爱尔兰财政部长Michael Noonan就坚决表示，都柏林应对任何不利判决予以反对，称必须保护一种能吸引大量跨国企业的税制。

苹果已表示将提出上诉。在爱尔兰执政联盟中的主要政党爱尔兰统一党看来，一项广泛原则正面临紧要关头。爱尔兰挑战欧盟，是为了维护该国执行数十年之久的企业低税收制度。这项制度引来了苹果等跨国企业，并创造大量就业。(完)