爱尔兰力挺苹果 将对欧盟补税裁定提出上诉

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透都柏林9月 日 - 爱尔兰内阁周五同意站在苹果(AAPL.O)一方，对欧盟要求苹果补缴巨额税款一案提出上诉。
欧盟裁决苹果需向爱尔兰补缴高达130亿欧元(145亿美元)税款。此事已激怒美国，美方指责欧盟企图争夺本应属于美国的税收。
意外的是，爱尔兰却决定不要这笔税收。这笔金额相当于爱尔兰去年对公共卫生部门的出资。
自欧盟2014年开始调查苹果在爱尔兰的税负情况以来，爱尔兰财政部长Michael Noonan就坚决表示，都柏林应对任何不利判决予以反对，称必须保护一种能吸引大量跨国企业的税制。
苹果已表示将提出上诉。在爱尔兰执政联盟中的主要政党爱尔兰统一党看来，一项广泛原则正面临紧要关头。爱尔兰挑战欧盟，是为了维护该国执行数十年之久的企业低税收制度。这项制度引来了苹果等跨国企业，并创造大量就业。(完)
(编译 李婷仪 审校 郑茵)
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