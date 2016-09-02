爱尔兰内阁将讨论是否上诉苹果税务 联合政府面临内部分裂

路透都柏林9月2日 - 爱尔兰联合政府将试图在周五化解内阁分歧，决定是否和苹果(AAPL.O)站在同一阵线，就数以10亿欧元计的补税问题向欧盟执委会上诉，。

自欧盟2014年开始调查苹果的爱尔兰税务以来，爱尔兰财政部长Michael Noonan一直坚称将对任何不利的裁决进行抗辩。

但在周三的内阁会议上，他未能说服一群独立议员同意上诉，而获得这些独立议员的支持对于少数执政政府至为重要；欧盟裁定苹果必需向爱尔兰补缴多达130亿欧元(145亿美元)税款。

爱尔兰政府已经表示，是否向欧盟竞争事务执委维斯塔格的裁定发起挑战，将在周五的内阁会议中做出决定，这场会议预定在1000GMT展开。维斯塔格在裁定书中表示，苹果在爱尔兰的低税负安排，构成违法的国家补贴。

然而，由五名国会议员组成的独立联盟(Independent Alliance)已经表示，要求联合政府高层承诺将检讨在爱尔兰的众多跨国企业税收情况，再考虑上诉。爱尔兰当局只有两个多月的时间可提出上诉。

倘若该联盟不参与，则会令人怀疑政府的生存前景。不属于该联盟的另一位独立部长也在Noonan周三寻求批准上诉时推迟作出决定。

政府可能拒绝相当于去年花在卫生服务上面支出的一大笔税款，这让一些爱尔兰选民颇感震惊，而且左翼新芬党已经带头反对政府的做法。

但其他人担心，若不上诉，会令跨国企业提供的就业岗位中有十分之一面临危险。这些跨国企业被爱尔兰的低公司税制所吸引。

苹果已经表示，将就欧盟的裁决提出上诉。苹果执行长库克周四警告称，如果爱尔兰政府不与之联手，则会向企业界发出错误讯息。而在某种程度上，爱尔兰经济模式要依赖像苹果这样的企业。

“针对苹果的裁决，已给爱尔兰的声誉造成一些损害。这一点毫无疑问。为了恢复声誉，爱尔兰政府除了上诉，鲜有其它选择，”GoodbodyStockbrokers的首席经济学家Dermot O'Leary称。(完)