英国公投退欧后 都柏林迅速争抢英国金融服务商机

路透都柏林7月27日 - 爱尔兰招聘机构已开始为那些将部分运营业务从英国撤离的金融服务企业招聘员工，英国公投退欧仅一个月后都柏林就迅速行动，争取比竞争对手抢先一步。

虽然法国已开始利用针对外派雇员的新税收减免举措来吸引银行业者，法兰克福、阿姆斯特丹和卢森堡也纷纷采取行动，但爱尔兰则标榜自己是仅有的一个身在欧元区和欧盟且使用英语的国家。

早在6月23日英国退欧公投前，爱尔兰政府就警告称，若该国距离最近且最大的贸易伙伴脱离欧盟，则将带来“重大的战略风险”，向英国出口商品和服务的商家尤其忧心。

但几十年来一直在争取吸引跨国投资的爱尔兰，在英国决定退欧后也迎来了新的机遇，并决定把握良机。

爱尔兰已经是全球最大的银行“后台”业务中心，其中很多业务都是从欧洲金融中心--伦敦转移而来；英国退欧后伦敦未来的命运受到不确定性的困扰。此外，爱尔兰还拥有一个不断成长的金融科技产业。

一些猎头表示，现在要想找出任何明确的趋势还为时尚早。不过，位于都柏林的Sigmar Recruitment已将员工阵容扩大了一倍多，未来两年增聘150名员工，以满足公投前已然增加、公投后加速增长的海外需求。

爱尔兰面临的一个重大机遇在于，如果英国失去欧盟通行证--即允许接受成员国监管的企业在整个欧洲提供金融服务，那么在伦敦开展业务可能会受到威胁。

Beazley Plc BEZG.L上周称，正为旗下爱尔兰再保险业务申请欧洲保险许可。英国保诚集团 (PRU.L)旗下基金分支--英国资产管理公司M&G Investments也正考虑扩大在都柏林的业务。(完)