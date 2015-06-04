版本:
中国
债券 | 2015年 6月 4日 星期四 09:37 BJT

爱尔兰财政：明年很有可能违反欧盟财政规定--独立观察机构

路透都柏林6月4日 - 爱尔兰一家独立的财政观察机构周四称，根据多项可能使该国重蹈以往失败政策覆辙的预算计划，爱尔兰明年很有可能违反欧盟财政规定。

由于经济走出迫使政府2010年接受援助的低迷时期，爱尔兰此前不断超额完成削减预算赤字的目标。

财政部长Michael Noonan在4月表示，将在10月公布的2016年预算案中追加12-15亿欧元预算，以便减税和增支，但同时仍将遵守到2018年时实现预算平衡的规定。

不过，爱尔兰财政顾问委员会(Fiscal Advisory Council)称，这样一来，该国明年将无法实现削减结构性赤字0.6%的目标。

该委员会主席John McHale在记者会上表示，为了达到这些要求，应该取而代之一项7亿欧元左右的预算计划。

委员会指出，爱尔兰财政部预计赤字将减少0.3%，这还不足以使人觉得与欧盟规定之间存在“巨大偏差”，但情况仍令人十分担忧，尤其是在明年举行大选以前。(完) (编译 许娜；审校 张若琪)

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐